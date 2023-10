Torna l’ora solare, stanotte lancette indietro di un’ora

Il passaggio nella notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre. L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo quando torneremo a spostare in avanti le lancette di un’ora

Dovremo spostare indietro le lancette dell’orologio di un’ora, passando dalle 3:00 alle 2:00 del mattino. Di conseguenza, otterremo un’ora di sonno extra.

Questo cambiamento comporterà un’ora di anticipo dell’alba, ma si tradurrà anche in un calare della luce più presto nel pomeriggio.

Per alcune persone, questo passaggio può essere causa di stress e disagio. Ci sono individui che non ne risentono solo per una giornata, ma possono sentirne gli effetti per diverse settimane. Questo fenomeno è noto come “ritmo circadiano”, il nostro orologio biologico, che può avere difficoltà ad adattarsi a cambiamenti improvvisi. Questi effetti possono anche influenzare il nostro umore.

Computer e telefoni si aggiornano da soli, voi dovete pensare solo agli orologi meccanici.

Il cambio dell’ora resterò attivo fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024, quando nella notte tra sabato e domenica le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti (quindi dalle 2.00 alle 3.00) ed entrerà in vigore l’ora legale.

Quale vantaggio garantisce l’ora legale? Soprattutto economico, in termini di risparmio di energia elettrica. Il sole d’estate, in Italia, arriva a sorgere alle 4:30 garantendo un’ora-un’ora e mezza di luce che non serve a nessuno e che viene a mancare la sera. Secondo l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e ambiente), questo sistema porta un risparmio dello 0,2% sul totale dei consumi, per gli addetti ai lavori una cifra significativa nelle politiche di risparmio energetico. I dati di Terna (azienda italiana che gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica) parlano infatti di oltre 560 milioni di kWh consumati in meno all’anno, e quindi di un risparmio di oltre 115 milioni di euro per le famiglie italiane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...