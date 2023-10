Via Canevari, botte tra due uomini. Ubriaco dà in escandescenze e orina in strada. Una denuncia e una doppia sanzione

È successo tutto ieri pomeriggio, tra le 15:30 e le 18:00. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia locale che si sta impegnando per affrontare il grave problemi di vivibilità che affligge quell’area di San Fruttuoso

Controlli quotidiani e utilizzo ripetuto dell’ordinanza anti alcol: la Polizia locale del 3º distretto sta facendo pressing per allontanare quei senza fissa che avevano preso l’abitudine di unirsi alle persone più tranquille, accamparsi in zona, facendo abbondante uso di alcol e diventando protagonisti di problemi non solo di vivibilità, ma soprattutto di sicurezza.

Gli ultimi due interventi risalgono a ieri pomeriggio e sono tutti relativi a uomini in stato di ebbrezza.

Alle 15:30, all’altezza del civico 64r, una pattuglia, durante il normale controllo, ha trovato un cittadino polacco ubriaco, poi risultato privo di documenti, che orinava in strada. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze. Fermato, è stato portato in questura per il fotosegnalamento, quindi sanzionato due volte, per l’inadempienza al Regolamento di polizia urbana (per aver orinato in strada) e per aver contravvenuto all’ordinanza anti alcol.

Due ore e mezza più tardi, una pattuglia dello stesso distretto è intervenuta per fermare la lite tra due cittadini albanesi ubriachi che a seguito di un alterco erano passati alle vie di fatto. Uno dei due è rimasto ferito e, anche per le condizioni di ubriachezza, è stato soccorso dal 118 con l’ambulanza della Croce Verde san Gottardo – sezione Burlando e trasportato in codice verde al Galliera.

Il contendente, è stato identificato e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e percosse.

