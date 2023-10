Ugl Fna denuncia: «Alle 7 del mattino rissa a bordo della linea 13 a Marassi»

Secondo il segretario regionale del sindacato, Roberto Piccardo, sarebbero intervenute due pattuglie dei Carabinieri e soccorsi sanitari inviati dal 118. Raccolta firme per la sicurezza degli autisti. Ugl annuncia un nuovo sciopero

«Purtroppo continuiamo a ribadire che l’azienda dovrebbe investire maggiori risorse per garantire la sicurezza – dice Piccardo -.

Servono più controlli sui mezzi. Non ci spieghiamo perché non ci sia la volontà di aumentare le verifiche titoli di viaggio, i verificatori vanno mandati sempre in borghese, almeno in tre, l’evasione è altissima e con gli introiti di un’azione fatto a dovere si potrebbero trovare le risorse per aumentare la sicurezza pagando privati per vigilare su ogni bus. Genova sicuramente non è la città con il più alto tasso di criminalità, l’amministrazione mette in campo le risorse di cui dispone, purtroppo servirebbero risorse aggiuntive dal Governo per aumentare gli organici delle forze dell’ordine e magari creare quel corpo ,che noi chiediamo, destinato ad un presidio fisso sui bus mirato a punite comportamenti non corretti. Si trovano sempre meno autisti perché è diventato un lavoro pericoloso, mal pagato e con troppe responsabilità. Il presidente di Amt nei giorni scorsi ha fatto il consueto comunicato ai dipendenti, ma dalle parole scritte si evince una palese discordanza con le situazioni in essere. Manca completamente il contatto con la realtà nelle asserzioni li riportate. Continueremo a impegnarci per tutelare i lavoratori e gli utenti. Ribadiamo che Ugl Fna è il sindacato dei lavoratori, non dei dirigenti, per questo siamo in contrasto con le decisioni aziendali».

Intanto, sempre secondo Piccardo, «In maniera spontanea gli autisti hanno raccolto firme per denunciare il loro disappunto per le condizioni di lavoro che subiscono quotidianamente. quasi la metà del personale ha firmato, alcuni sono stati dissuasi perché neoassunti. A breve nuovo sciopero per dar voce ai lavoratori».

