Su un’auto radiata dal Pra, infila strade in contromano e brucia semafori rossi, quindi si dà alla fuga a piedi

La Polizia locale ha raggiunto il veicolo in via Coronata e fermato il passeggero, che si è dichiarato minorenne ed è finito in comunità. Indagini in corso sull’identità dell’autore delle spericolate e pericolose manovre

È successo alle 14:30 in via Tea Benedetti, dove il sistema di riconoscimento delle targhe installato sulla pattuglia della Polizia locale ha riconosciuto la targa del veicolo radiato. La radiazione d’ufficio di un veicolo al Pra (Pubblico registro automobilistico) avviene se il bollo auto non viene pagato per tre anni consecutivi.

Il conducente, invece di fermarsi all’alt, si è dato alla fuga, compiendo una serie di pericolose infrazioni, imboccando a tutta velocità strade in contromano e bruciando semafori rossi per non farsi prendere e allontanandosi in direzione di Coronata, inseguiti dalla pattuglia della Polizia locale e mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni e di automobilisti e motociclisti.

Proprio in via Coronata, il guidatore e il passeggero hanno abbandonato l’auto. Gli agenti sono riusciti a fermare il passeggero, un minorenne, cittadino straniero di origine slava, che è stato affidato a una comunità.

Sono in corso le indagini per identificare il guidatore. A bordo del mezzo abbandonato è stato rinvenuto un telefono cellulare, che è stato sequestrato insieme all’auto.

In copertina: foto di repertorio

