Chiusure serali della metro per lavori lunedì e giovedì. Chiusura dell’accesso a Brignole da via Canevari durante l’allerta arancione

Le chiusure anticipate della metropolitana sono previste nelle due serate di lunedì 23 e giovedì 26 ottobre. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo)

Per la serata di domani, essendo in vigore l’allerta meteo-idrologica arancione, emessa da Regione Liguria dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di lunedì 23 ottobre, la metropolitana sarà attivo il consueto provvedimento che prevede, fino a cessata allerta arancione, la chiusura dei due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari e degli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e degli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà comunque accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria è attraverso la stazione ferroviaria.

In allerta arancione sono chiusi anche gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi.

Metropolitana: il programma delle attività di manutenzione serale di lunedì 23 e giovedì 26 ottobre

Il programma dei lavori della settimana prevede attività alla stazione di Corvetto e sul tronchino di Brignole, oltre a interventi di finitura del nuovo armamento.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 23 e giovedì 26 ottobre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

