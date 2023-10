Ferma una pattuglia di PL, poi aggredisce gli agenti. Fermato e portato nella sede di piazza Oriz, sbatte la testa contro il muro

Gli operatori hanno dovuto usare lo spray al peperoncino due volte (per strada e nella sede della Polizia locale) per fermare l’uomo, che si è lasciato andare ad azioni di autolesionismo. Due agenti finiscono al San Martino per gli effetti della sostanza urticante. Il quarantenne, alla fine, è stato a portato al Galliera per la convalida del Tso

Tutto è cominciato in piazza del Principe poco prima delle 16:00. Uno straniero nordafricano ha fermato una pattuglia dell’Unità territoriale Centro. È arrivata anche una squadra del nucleo Centro Storico, alla cui vista il quarantenne ha dato in escandescenze, minacciando e aggredendo gli operatori. Sono arrivate altre due pattuglie in ausilio ai colleghi. Gli agenti hanno dovuto usare lo spray urticante per fermare l’uomo e due di loro sono stati contaminati dall’urticante, tanto che sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Il 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia per il trasporto al San Martino.

L’energumeno è stato fermato e portato nella sede della PL di piazza Ortiz e lì ha cominciato a sbattere la testa contro il muro. Gli agenti hanno dovuto di nuovo usare lo spray urticante per fermarlo e impedire che si facesse male. È intervenuta la guardia medica che ha indicato il trasporto in regime di Tso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove l’uomo è stato portato in codice verde dall’ambulanza della Croce Blu di Castelletto, inviata dal 118. Saranno i medici dell’ospedale di Carignano a decidere se convalidare il Tso.

