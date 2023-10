Anziano in giro per Bolzaneto con pannolone, maglietta e ciabatte. Soccorso dai militi della Croce Rosa

L’uomo, in stato confusionale, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Un milite ha scritto quanto accaduto sui social, nella speranza che potesse leggere un parente che, magari, lo cercando il “nonno”

Dell’uomo si sa solo che è molto anziano. I militi che lo hanno soccorso questa mattina gli hanno chiesto come si chiamasse e dove abitasse, ma lui non ha saputo dire né l’una né l’altra cosa.

Per trovare i suoi parenti e, se lo stessero cercando, rassicurarli e informarli che l’anziano è all’ospedale Villa Scassi, un milite ha scritto quanto accaduto sul gruppo Facebook di quartiere, quello di Bolzaneto.

Purtroppo sono molti gli anziani che, in preda a demenza, escono di casa e vagano per la città, magari sfuggendo al controlli di parenti o badanti. Basta un attimo di disattenzione e i “nonni” infilano la porta di casa, per cercare qualcosa che nemmeno ricordano. L’alta percentuale di anziani a Genova, moltiplica i casi di questo genere. Questa volta è andata bene, grazie ai militi della pubblica assistenza che hanno prestato immediato soccorso all’anziano. Altre persone sono state cercate per ore o per giorni, magari mai più ritrovate o ritrovate molto tempo dopo.

Uno dei casi più tragici risale al settembre 2021 quando un cadavere in avanzatissimo stato di decomposizione era stato trovato da un clochard in via dei Pescatori. Era il corpo di un’anziana di cui da tempo era stata denunciata la scomparsa.

