Subbuteo, a Genova il Torneo Elite. La Us Valponte al terzo posto dietro a Torino e Aosta

Nel capoluogo della regione Liguria si è disputato il Torneo Elite “Genova Challenge” di Subbuteo Tradizionale, che ha visto la partecipazione di oltre 40 giocatori

Nella giornata di sabato, in occasione del torneo a squadre, il Torino 2009 ha avuto la meglio sulle altre compagini partecipanti.

In seconda posizione giunge l’ASD Aosta Warriors, con la piazza d’onore del podio conquistata dalla formazione genovese dell’US Valponte Subbuteo 1986. Nella giornata di domenica, invece, al termine del Torneo Individuale, a festeggiare la vittoria è stato Filippo Filippella (Aosta Warriors), che nella finalissima della competizione ha battuto, per 3 a 2 (agli Shoot Out, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità e a reti bianche) Maurizio Colella (Bologna Tigers). Salgono sul podio, in quanto eliminati in semifinale, anche Vittorio De Pascale (SC Ligures) ed il giovanissimo Riccardo Berioli (US Valponte), attuale campione europeo a squadre Under16 di Calcio da Tavolo. Nel tabellone cadetti, infine, successo per Pier Luigi Bianco (Fiamme Azzurre Roma).

