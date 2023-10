Incidente in via San Benedetto, in codice rosso guidatore e passeggero di un motociclo

Nella notte, via Bruzzo è rimasta chiusa tre ore, dalle 4:50 alle 7:50, per un incidente senza feriti. Il conducente del veicolo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

L’incidente che ha coinvolto il motociclista e il passeggero è avvenuto in via San Benedetto, a San Teodoro, poco dopo le 8:30. Coinvolti un’auto e una moto. Sono stati proprio i due che viaggiavano sulla moto ad avere la peggio.

Soccorsi dal 118 con l’automedica Golf 3 e le ambulanze della Croce Bianca Genovese sezione Carignano e della Croce Verde Genovese, sono stati trasportati in ospedale. La passeggera, una ventiduenne, ha riportato un importante trauma alla schiena ed è stata portata al San Martino. Al Galliera, invece, il guidatore del veicolo a due ruote. Le sue condizioni sarebbero meno gravi e il codice rosso sarebbe stato mantenuto solo per dinamica. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Sempre la Pl è intervenuta, questa notte, in va Giacomo Bruzzo, a Bolzaneto. L’incidente non ha causato feriti, ma è stato necessario chiudere la strada dalle 5:50 alle 7:50. La Polizia locale del 2º distretto ha denunciato il guidatore dell’auto per guida in stato di ebbrezza perché i tasso alcolemico dell’uomo era superiore a 1,5 grammi per litro.

In casi come questo, il Codice della Strada prevede sia la pena detentiva sia quella pecuniaria: l’arresto da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il legislatore ha previsto che dall’accertamento del reato seguano la sospensione della patente da un minimo di 1 anno ad un massimo di 2 , o addirittura la revoca della stessa nel caso in cui il soggetto attivo sia recidivo. Inoltre è disposta la confisca del veicolo, ovviamente qualora quest’ultimo appartenga al trasgressore.

