La Polizia di Stato trova 64enne in auto con stupefacenti, coltelli e quasi 8mila euro. Arrestato

È successo in via della Benedicta, al Cep, alle 4:00 del mattino

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un 64enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa notte una pattuglia delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere del Cep, ha notato un’auto parcheggiata al buio con all’interno il 64enne. Il suo comportamento era alquanto anomalo, con fare nervoso è sceso e risalito dalla vettura più volte e ha controllato ripetutamente il bagagliaio guardandosi intorno come se attendesse l’arrivo di qualcuno.

Vista l’ora tarda e questo atteggiamento sospetto, gli operatori lo hanno avvicinato per identificarlo, l’uomo ha dichiarato di aspettare un amico, ma non ha saputo indicarne il nome. Dati i numerosi precedenti per reati inerenti gli stupefacenti si è proceduto ad una perquisizione. All’interno del veicolo, nascoste in luoghi diversi, sono stati rinvenute diverse “palline” contenenti in totale 5,56 gr di cannabis 5,65 gr di cocaina, 5,29 gr di oppiacei. Inoltre nel vano portaoggetti vi erano 3 coltelli e nel bagagliaio un bilancino, 7.675 euro divisi in mazzetti e tre telefoni.

Il 64enne, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo in direttissima previsto per questa mattina.

In copertina: foto di repertorio

