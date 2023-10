Rallentamenti e mezzo pesante (con tanto di gru) in sopraelevata. Code in Valbisagno

Sulla A12 Genova-Rosignano perdita di carico nel tratto compreso tra Nervi e Recco in direzione di Livorno e code per lavori nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Trasporto Pubblico: sciopero Ugl Fna. Possibili soppressioni di corse e disagi

Mattinata difficile per il traffico a Genova. In piazza Giusti e via Archimede rallentamenti in direzione mare che si stanno estendendo a tutta la Bassa Valbisagno.

I rallentamenti sono causati dai lavori per il prolungamento della metropolitana Brignole-Martinez. Per la realizzazione delle opere di fondazione del nuovo cavalcavia Archimede, fino a fine mese, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità. Fino alle 24 del 30 ottobre, in via Archimede è fissato il limite massimo di velocità a 30 km\h nel tratto compreso tra il civico 43 e via Tolemaide. Sono inoltre stabiliti il divieto di transito veicolare sulla carreggiata di levante del sottopasso ferroviario e di transito pedonale sul marciapiede di levante del sottopasso ferroviario. È confermato il divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 41 e via Tolemaide.

Durante il periodo di validità dell’ordinanza, le autovetture potranno circolare solo attraverso il fornice di ponente nella sola corsia lato mezzeria.

Da oggi sono iniziate le lavorazioni propedeutiche (rimozione asfalto e livellamento del piano di campagna) e successivamente saranno eseguite prima le perforazioni dei micropali della spalla di sinistra (nell’area adiacente al civico 37 rosso) e successivamente in corrispondenza del setto centrale del cavalcavia. Al termine di queste lavorazioni, la viabilità sarà ripristinata come l’attuale.

In sopraelevata rallentamenti in uscita in direzione ponente e in entrata in direzione levante. Stamattina è anche transitato un mezzo pesante con tanto di gru.

Trasporto pubblico Amt: possibili soppressioni di corse causa sciopero trasporto pubblico di 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59 di oggi, 10 ottobre 2023) proclamato da Ugl Fna.

In copertina: foto di Stefano Tassisto

Mi piace: Mi piace Caricamento...