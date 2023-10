Botte in via di Ponte Reale, un uomo tenta di colpire un altro con una piccozza. I due contendenti denunciati dalla PL

Un altro uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi denunciando: «Mi hanno picchiato»

Parapiglia, ieri pomeriggio, in centro storico, dove una squadra di Polizia locale in servizio per controllare la zona di Sottoripa composta da operatori del nucleo Centro Storico, del reparto Sicurezza Stradale e dell’Unità Territoriale Centro è dovuta intervenire in via al Ponte Reale, la strada che va da piazza Banchi a Caricamento, perché due stranieri si stavano affrontando. Uno dei due era anche armato di piccozza, con la quale tentava di colpire il contendente. Il tutto in mezzo ai passanti terrorizzati.

I due sono stati fermati e denunciati per lesioni personali e tentato delitto.

Un altro straniero si era presentato in mattinata all’Ospedale Villa Scassi con ferite riconducibili a un pestaggio. L’uomo ha detto di aver subito percosse. Gli agenti di Pl in servizio presso l’astanteria dell’ospedale hanno chiamato i colleghi del 2º distretto e dell’Unità territoriale Centro che hanno trasportato l’uomo nella sede di piazza Ortiz per l’identificazione. Risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

In copertina: foto di repertorio

