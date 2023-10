Furto in casa nella notte in lungomare Canepa. I proprietari svegliati dal cane: «Siamo shoccati, non c’è più sicurezza»

A raccontare, sconvolta, quel che è successo è Barbara. Il marito ha affrontato il malvivente, mettendolo in fuga: «Si è calato dal poggiolo con l’abilità di un acrobata»

È successo nella notte nella strada di Sampierdarena. Quando il cane ha cominciato ad abbaiare, i proprietari dell’appartamento si sono svegliati. Hanno trovato il malvivente in cucina, che aveva già messo le mani sulla borsa della donna e aveva estratto il portafoglio, che ha buttato dal terrazzo a presumibili complici che facevano da palo in strada.

Il marito ha mantenuto la calma ed è riuscito a mandare il ladro sul poggiolo. Da lì, il malvivente s’è calato, racconta la donna, con l’agilità di un acrobata.

«I Carabinieri – racconta Barbara – sono arrivati in pochi minuti e hanno cercato in zona per trovare il ladro. Sono anche saliti in casa per verbalizzare quanto accaduto».

Secondo la donna il ladro acrobata sarebbe uno straniero. «Siamo rimasti shoccati – conclude la donna -. Non siamo al sicuro nemmeno nelle nostre case. Ci fossero leggi più severe non rischierebbero così. Sanno che tanto, anche se vengono presi, escono subito dalla prigione. Mio marito e stato calmo, ma altri avrebbero potuto reagire diversamente e può succedere una tragedia. Siamo scossi, ci siamo sentiti violati. Sprangate porte e finestre quando andate a dormire. Non si può vivere così».

In copertina: foto di repertorio

