Dà in escandescenze, poi torce il braccio ad un agente che sta spruzzando spray urticante e colpisce operatori di PL. Fermato

Due gli agenti raggiunti dal getto. È successo in via Vernazza, nel centro cittadino, alle 11:30 di questa mattina, sotto gli occhi dei passanti. L’uomo, che era stato fermato perché usava il cellulare mentre guidava, è stato portato nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz

Fermato perché usava il cellulare alla guida del suo scooter, ha dato in escandescenze mentre gli agenti della Polizia locale del reparto Sicurezza Stradale gli stavano contestando a sanzione. Prima ha cominciato a filmarli col suo cellulare, poi gli ha strappato dalle mani il palmare.

Per fermarlo uno degli agenti aggrediti ha estratto lo spray al peperoncino, ma l’uomo è riuscito ad afferrare il braccio dell’operatore e a torcerglielo proprio mentre questi spruzzava il concentrato di capsicum. La sostanza urticante ha raggiunto in pieno volto il primo agente e parzialmente un secondo operatore.

In ausilio agli uomini della Pl, sono corsi alcuni agenti della Polizia di Stato che stavano passando di lì in borghese e li hanno visti in difficoltà.

L’uomo, un italiano di 28 anni, è stato fermato e trasportato nella sede della Polizia locale in piazza Ortiz.

Intanto il 118 ha inviato due ambulanze in via Ettore Vernazza per soccorrere i due agenti, quelle della Croce Verde San Gottardo sezione Burlando e quelle della Croce Bianca Genovese. I due operatori sono stati trasportati entrambi al Galliera, uno in codice verde e uno in codice giallo, di media gravità. I cittadini presenti raccontano che quello colpito in pieno volto aveva la faccia paonazza a causa degli effetti dello spray. La prognosi, per entrambi, è di 7 giorni.

«Un grave episodio che va contro il lavoro della polizia locale, che quotidianamente lavora per garantire a tutti i cittadini strade sempre più sicure – dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune Sergio Gambino – Esprimo la mia solidarietà agli agenti coinvolti, a cui auguro una pronta guarigione».

Mi piace: Mi piace Caricamento...