Violenza sul bus notturno N2: due uomini si affrontano staccando i tubolari e picchiandosi con quelli

A denunciarlo sono i sindacati Cub e Ugl Fna. Sarebbe successo intorno alle 3:30

Botte a bordo della linea N2 con danneggiamento del bus. I due contendenti hanno staccato dei mancorrenti del mezzo e con quelli si sono picchiati. Sono intervenute le forze di Polizia.

«Questa notte sulla linea 1 si è verificato l’ennesimo atto di violenza, oramai quotidiana – dicono al sindacato Cub -. Due balordi, dopo aver divelto dei tubolari dal bus, hanno iniziato a picchiarsi distruggendo completamente le porte della vettura e terrorizzando i passeggeri. Servono atti concreti immediatamente, ma purtroppo sentiamo solo chiacchiere e fatti ne vediamo pochi».

«Servono investimenti mirati a combattere l’espandersi di queste baby gang sempre più diffuse – dice Roberto Piccardo di Ugl Fna -. Servono forze destinate a pattugliare i bus, magari in borghese ,per individuare meglio e punire comportamenti scorretti a bordo. Bisogna reprimere e sanzionare duramente comportamenti scorretti, le cose stanno peggiorando. Siamo in piena violazione delle elementari norme di sicurezza. In queste sere, a garanzia del rispetto del protocollo sicurezza, in ben 3 episodi i colleghi sono rimasti soli ad affrontare bande di ragazzi inferociti perché gli altri utenti li hanno inviati a spegnere le sigarette e le canne che stavano tranquillamente fumando a bordo, creando una vera e propria nube. Inoltre, le fonie a bordo sempre più spesso non funzionano, così come la geolocalizzazione, per un problema sulle sim dei bus, così i conducenti sono sempre più soli e più esposti». Si tratterebbe, in questo caso, di un problema al sistema fornito da Leonardo che non si riuscirebbe a far funzionare come dovrebbe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...