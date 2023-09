Chiuso corso Marconi (per ora in direzione levante) per ricavare posti auto per il Nautico

La strada è destinata ad essere chiusa in entrambe le direzioni fino al 26 settembre, cioè fino alla fine della kermesse. Stamattina alle 6:30 è scattata la prima parte della chiusura decisa dall’Amministrazione comunale, in direzione levante. Intanto si registra già coda in sopraelevata in direzione Foce e in diverse strade del quartiere

Da oggi, 21 settembre, fino al 26 settembre, il quartiere della Foce vivrà un cambiamento significativo nel suo flusso di traffico. Corso Marconi, una delle arterie stradali più trafficate del levante della città, sarà chiuso al transito veicolare su entrambe le carreggiate per un periodo di sei giorni. Questa decisione è stata presa per garantire parcheggi per i frequentatori del Salone Nautico.

Intanto, nella notte, la Polizia locale ha dovuto eseguire 15 rimozioni forzate di autoveicoli che non erano stati rimossi dai proprietari nonostante i cartelli di divieto.

Gli automobilisti che solitamente utilizzano corso Marconi dovranno utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le loro destinazioni. Il traffico proveniente da e diretto a Corso Italia sarà deviato attraverso vie alternative, tra cui Via Piave-Via Barabino e Via Cecchi-Via Casaregis.

Non è l’unica modifica al traffico che gli automobilisti dovranno affrontare. Da ora e in via permanente, in corso Aurelio Saffi, la corsia bus al centro nel tratto discendente verso la questura verrà soppressa. Anche in questo caso la decisione è stata presa per garantire parcheggi lungo il margine destro della carreggiata durante il Salone Nautico, ma la soppressione della corsia sarà mantenuta anche dopo il termine della kermesse.

