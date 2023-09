Carabinieri, cambio ai vertici di Nucleo Investigativo, compagnie e nuclei operativi

In questi giorni si sono avvicendati ben 6 ufficiali del Comando provinciale dei Carabinieri di Genova. Ecco chi va e chi viene



Il Maggiore Francesco Filippo lascia l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo, assunto nel 2020, per ricoprire quello di addetto alla Sala Operativa del Comando Generale di Roma. In questi anni, il Nucleo Investigativo ha ottenuto brillanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle truffe ad anziani ed al riciclaggio di denaro.

Gli subentra il Maggiore Martino Della Corte, 37enne, proveniente dalla Compagnia di Padova. Nel suo curriculum anche altri incarichi impegnativi come la Compagnia di Gravina di Catania ed il Nucleo Operativo di Paternò (CT).

Sempre a rinforzare il Nucleo Investigativo è giunto alla sezione che si occupa del contrasto ai reati predatori il Tenente Davide Monetti, proveniente dal Nucleo Operativo della Compagnia di Massafra (TA).

Lasciano il comando della Compagnia di San Martino il Maggiore Umberto Pepe (anche lui al termine di un triennio) destinato all’Ufficio Stampa del Comando Generale ed il Capitano Marco Merola, trasferito a Monreale. Il loro comando è stato in prima linea nel controllo del territorio con importanti operazioni di contrasto ai reati predatori e contro la persona.

A sostituirli il Capitano Luca De Vito proveniente dalla Compagnia di Alcamo con esperienze operative a Roma Casilina e Torre Annunziata, ed il Tenente Matteo Genovese.



Le Compagnie di Genova Centro e Sampierdarena salutano i rispettivi comandanti di nucleo operativo, il Capitano Davide Picheo ed il Capitano Mario Martello, rispettivamente trasferiti alla Compagnia Roma – Parioli e ad una sezione del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria. Importanti i risultati raggiunti dai reparti retti dai due ufficiali, con importanti operazioni nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle rapine.

Nel loro incarico sono subentrati il Tenente Jacopo Candido proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Torre Annunziata ed il Tenente Alessandro Dragonetti.

Cambio al vertice anche nella Compagnia Carabinieri di Sestri Levante. Il Maggiore Luca Emilio Mechilli ha ceduto il comando del reparto per assumere l’incarico del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza. L’Ufficiale era alla guida della Compagnia dal mese di settembre 2019. Importante l’azione di controllo del territorio, non solo dal punto di vista del contrasto ai reati, in particolare quelli contro il patrimonio, ma anche per l’aspetto preventivo, con la vicinanza alla popolazione fatta attraverso campagne di sensibilizzazione per la formazione dei cittadini di ogni fascia di età in tema di legalità, sicurezza e prevenzione. Gli subentra il Capitano Giada Conti, già comandante del Nucleo Operativo di Palermo piazza Verdi.

