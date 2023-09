Due incidenti con bus coinvolti, due feriti in via Multedo di Pegli e corso Aurelio Saffi

È successo in una manciata di minuti, tra le 7:25 e le 7:30. I feriti sono un ragazzo di 20 anni e uomo di 55

In corso Aurelio Saffi un’auto, per motivi che dovrà accertare la Polizia locale, si è schiantata contro un mezzo pubblico alla fermata. Sul posto, il 118 ha inviato in codice giallo l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha trasportato il guidatore 55enne al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Alcuni passeggeri del bus si sono riservati di raggiungere il pronto soccorso senza il trasporto in ambulanza.

Qualche minuto prima, in via Multedo di Pegli, il 118 ha inviato, sempre in codice giallo l’ambulanza della Croce Verde Pegliese. Il ragazzo soccorso è stato trasferito all’ospedale di Voltri. Anche in questo caso, la Polizia locale dovrà procedere ai rilievi per determinare cause e dinamica dell’indicente.

In copertina: foto di repertorio

