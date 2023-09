Piccolo pitone reale trovato nei pressi della Fiumara

A vederlo è stata una commerciante che si è spaventata e ha chiamato le guardie zoofile dell’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, che lo hanno recuperato

Il serpente, non in buone condizioni di salute e molto deperito, potrebbe essere scappato al proprietario, oppure potrebbe essere stato abbandonato.

Le guardie Oipa lo hanno recuperato e lo hanno trasportato al Cras, Centro recupero animali selvatici, gestito da Enpa a Campomorone.

L’animale verrà restituito a un’eventuale proprietario che ne facesse richiesta solo dietro presentazione della documentazione relativa.

Il pitone reale (Python regius Shaw, 1802), detto anche pitone palla per via della posa caratteristica che assume, se disturbato, nascondendo la testa tra le spire, è un serpente costrittore della famiglia dei Pitonidi.

È la specie di pitone più piccola del continente africano, crescendo fino a una lunghezza massima di 150 cm per un peso di circa 2 kg.

È un ofide molto longevo, che in condizioni ottimali può vivere anche 20 o 30 anni. Raggiunge la maturità per l’accoppiamento intorno all’anno di vita per i maschi e 3 anni per le femmine; è oviparo, la femmina depone in media 6/7 uova, con un minimo di 1 fino ad un massimo di 12, covandole per circa 60 giorni fino alla schiusa, generando calore con movimenti muscolari.

Si tratta di un cacciatore notturno che utilizza un organo di senso speciale che gli permette di percepire il calore delle prede. Si nutre prevalentemente di mammiferi appartenenti alla microfauna africana che uccide per costrizione, talvolta anche di piccoli volatili essendo un animale semi-arboricolo, soprattutto nella sua fase giovanile (anche se passa la maggior parte della vita nascosto in tane scavate nel terreno da altri animali e successivamente abbandonate).

Norme da rispettare per prendere un pitone reale

Il pitone reale necessita di un documento d’accompagnamento chiamato CITES.

Questo perché è una specie in via di estinzione e, come tale, è protetto dalla Convenzione per la tutela del Commercio Internazionale.

È importante acquistare sempre animali nati e riprodotti in cattività e con regolari documenti di vendita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...