Maltempo, la pioggia entra nella Biblioteca Universitaria e bagna i libri antichi

«Quest’oggi siamo chiusi perché l’ondata di maltempo che si è abbattuta in città ha creato dei problemi anche in BUGe. Da questa mattina tutto il personale è stato impegnato a mettere in sicurezza il nostro patrimonio librario. Anche domani la BUGe resterà chiusa, ci scusiamo per il disagio». Questo si legge sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria, che poi pubblica una serie di foto del personale al lavoro, di libri aperti ad asciugarsi, di altri nelle cui pagine è stata inserita carta velina.

Il post lo abbiamo visto solo stasera, venendo così a conoscenza di quanto è accaduto. Domani chiameremo per chiedere quale sia l’entità dei danni e come sia successo che l’acqua abbia potuto raggiungere i libri.

Uno degli addetti al servizio di accoglienza e vigilanza della BuGe pubblica sulla propria bacheca personale una serie di post aperti a tutti sulla sua bacheca. Al di là dei commenti, nelle foto si vedono pozze d’acqua per terra e gocce che cadono dal soffitto, oltre a una serie di libri, certamente datati (da di cui dalle foto non siamo in grado di determinare l’esatta “età” e il valore) aperti nel tentativo di farli asciugare.

La Biblioteca si trova nell’ex Hotel Colombia, in piazza Acquaverde, di fronte alla stazione Principe che ieri sera è stata invasa dall’acqua. Lì è stata trasferita da non molto tempo. Tutto il materiale, gli uffici e parte dei servizi che avevano sede in Via Balbi 38b dall’ottobre 2013 si sono trasferiti nella nuova sede. Entro luglio 2014 anche gli uffici che avevano base nella sede storica sono stati trasferiti nella nuova sede che è diventata la sede principale della biblioteca. Sono conservati nell’edificio restaurato da una decina d’anni più di 540.000 unità bibliografiche.

Ci si chiede come è possibile che in una struttura che ha appena 10 anni di vita e che custodisce materiale così delicato e così prezioso possa entrare acqua nei depositi, anche in presenza di un evento meteorologico eccezionale.

