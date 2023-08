Ronco, il guado cede al maltempo. Aspi apre un varco in area di servizio

L’accesso era già possibile per i mezzi pesanti, in attesa della fine dei lavori del ponte sullo Scrivia. Ora il transito è aperto a quelli leggeri. Ecco le regole e gli orari illustrati dal Comune

A seguito del forte temporale e della piena del torrente Scrivia che, in presenza di allerta arancione, la scorsa notte ha danneggiato, inibendolo alla circolazione, il collegamento tra una frazione di Ronco Scrivia e l’autostrada A7, al fine di evitarne l’isolamento e facilitare gli spostamenti degli abitanti, la Direzione di Tronco ha concordato con Prefettura, Regione Liguria e Comune di Ronco Scrivia di consentire l’accesso di tutti i mezzi dall’area di Servizio Giovi Ovest, sulla A7 in direzione Sud.

La soluzione è già in essere per i mezzi pesanti dal 18 maggio scorso, quando, essendo stati avviati da parte del Comune di Ronco Scrivia importanti interventi manutentivi al ponte sovrappassante il torrente Scrivia, lo stesso ponte era stato totalmente interdetto al traffico. Il transito dei mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate era stato completamente inibito, comportando, di fatto, l’impossibilità per i mezzi con tale carico di raggiungere la viabilità ordinaria se non attraverso l’autostrada A7, motivo per cui Autostrade per l’Italia aveva creato un varco ad hoc nell’Area di servizio Giovi Ovest.

Per il transito dei mezzi leggeri e per quelli inferiori alle 3,5 tonnellate era stato installato, in alternativa alla SP 53, un guado fruibile dalle ore 5:00 alle ore 23:00, guado non più fruibile dalla scorsa notte. Mentre i lavori di adeguamento del ponte dovrebbero terminare a metà ottobre, Aspi ha dato la disponibilità a gestire il transito dallo stesso varco anche ai veicoli leggeri in determinate fasce orarie condivise con il Comune fino al ripristino del guado le cui attività dovrebbero cominciare già dalla giornata di domani per una durata di circa 7-10 giorni lavorativi.

«A seguito dei contatti con Prefettura, Protezione Civile, Regione Liguria ed Aspi, a fronte della situazione di emergenza creatasi con la parziale #devastazione del “Guado sullo Scrivia di collegamento tra via Bazzano e via delle Piane”, a partire dalla giornata di #domani (martedì 29 agosto): tutti i veicoli leggeri potranno transitare attraverso il #varco autostradale di via Bazzano nelle seguenti fasce orarie nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì)» fa sapere il Comune di Ronco.

Ecco gli orari

-dalle 7.00 alle 9.00;

-dalle 12.00 alle 14.00;

-dalle 17.30 alle 20.00.

E nei giorni festivi (sabato e domenica):

-dalle 7.00 alle 11.00;

-dalle 15.00 alle 19.00.



«Si precisa – continua il Comune – che tutti i mezzi che entreranno in autostrada dal varco dovranno uscire obbligatoriamente al casello di Ronco Scrivia (ad esempio: se parto da via I Maggio, entro in autostrada dal varco, esco al casello di Ronco e, se devo dirigermi a Genova, riprendo l’autostrada entrando al casello di Ronco); tutti i mezzi che devono uscire dall’autostrada attraverso il varco di Via Bazzano dovranno obbligatoriamente uscire preventivamente al casello di Isola del Cantone e, successivamente, riprendere l’autostrada al medesimo casello per uscire al varco di Via Bazzano (ad esempio: entro in autostrada a Serravalle S., con direzione sud, esco al casello di Isola del Cantone quindi riprendo l’autostrada al casello di Isola ed esco al varco di Via Bazzano. Non è possibile prendere l’autostrada a Serravalle Scrivia e uscire direttamente al varco di via Bazzano). Verrà ampliata l’apertura del varco autostradale per tutti i mezzi pesanti sopra le 3,5t dalle 7.00 alle 20.00. Verrà attivato un servizio di navetta che agevoli gli spostamenti di tutti i residenti in zona Mereta e nelle frazioni limitrofe privi di autovettura. Orari e zone di raccolta verranno comunicati con separata informativa».

Contestualmente si è dato incarico alla ditta appaltatrice dei lavori di iniziare il #ripristino del guado non appena le condizioni meteo consentano l’intervento in sicurezza.

Ringraziamo società Autostrade e tutti gli enti coinvolti per la disponibilità e il grande sostegno forniti in questa difficile situazione!

