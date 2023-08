Driver, i sindacati alle aziende: «Servono misure urgenti per tutelare i lavoratori dal caldo»

Le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti scrivono a Brt, Sda, Gls, Fedex, Dhl e Amazon: «Abbiamo dato indicazioni a tutti i lavoratori driver di auto tutelarsi fino allo svolgimento dell’incontro da noi richiesto, abbassando i ritmi di lavoro ed effettuando pause più lunghe se ritenuti necessari trovandosi difronte a temperature superiori ai 35 gradi»



I sindacati chiedono «un incontro urgente per concordare tutti gli strumenti utilizzabili e azioni da mettere in campo nei confronti dei lavoratori Driver, per affrontare le elevate temperature di questo periodo e contrastare i rischi che queste possono comportare per la salute di questi lavoratori».

«Trovandoci già ora nel pieno di questa emergenza caldo -proseguono le segreterie -, abbiamo dato indicazioni a tutti i lavoratori criver di auto tutelarsi fino allo svolgimento dell’incontro da noi richiesto, abbassando i ritmi di lavoro ed effettuando pause più lunghe se ritenuti necessari trovandosi difronte a temperature superiori ai 35 gradi, così facendo da mettere davanti a tutto e tutti la salute dei lavoratori. Inoltre siamo a indicare che nessuna sanzione o addebito debba essere emesso nei confronti del lavoratore, che metta in pratica azioni di autotutela per la propria salute. Come Organizzazioni Sindacali, non possiamo ne vogliamo rimanere immobili difronte a questa situazione, che mette a rischio la salute dei lavoratori stessi».

