Migliora la donna presa a pietrate: svegliata dal coma farmacologico

Sottoposto a fermo amministrativo Luca Iacobelli, il senza fissa dimora trentaquattrenne che ieri la ha presa a pietrate nei giardinetti del Giro del Fullo

Notizie confortanti per la famiglia della donna che ieri è stata violentemente colpita alle spalle con una grossa pietra dal clochard che da qualche giorno, come raccontano gli abitanti della zona, si era stabilito nella piccola area verde “X Maggio 1909”, a Struppa.

Ieri la donna, che era stata messa in coma farmacologico, è stata trasferita dal Galliera alla Neurologia del San Martino, dove è stata risvegliata e sottoposta a diversi accertamenti medici per accertare le sue condizioni. Ha subito un forte trauma cranico e c’è da monitorare, ora, l’evoluzione e il decorso delle lesioni.

L’uomo fermato dalle Volanti perché ritenuto responsabile del folle gesto è un senza fissa dimora, Luca Iacobelli. È stato riconosciuto dalla vittima, che al momento in cui è stata soccorsa era lucida e in grado di identificarlo. I poliziotti sono stati in grado di riconoscerlo e di catturarlo in via Molassana perché il giovane che lo aveva messo in fuga, facendolo smettere di prendere a pietrate la donna, lo aveva anche ripreso col cellulare, seguendolo per un tratto. Le telecamere stradali forniscono altri elementi utili alle indagini della Polizia, coordinate dal pm Luca Monteverde.

Ancora ignote le cause dell’aggressione. Qualche informazione in più arriverà quando polizia e pubblico ministero potranno sentire la donna ferita. Sembra accertato che i due non si conoscessero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...