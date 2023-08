Donna presa a pietrate, giovane mette in fuga il violento e lo segue riprendendolo. Il video

Luca Iacobelli, senza fissa dimora di 34 anni, ha preso ieri a pietrate una donna di 61 in un piccolo giardino pubblico di Struppa. Solo l’intervento di un passante lo fa desistere. Il giovane lo insegue con il cellulare, lo filma, lo fotografa. Lui lo insulta e fa un gesto inequivocabile

Grazie all’intervento del coraggioso ragazzo la donna ha salva la vita: è stata per qualche ora in coma farmacologico, poi, quando è stata trasferita dal Galliera al San Martino, è stata svegliata per sottoporla a degli esami.

Iacobelli è stato sottoposto a fermo da parte dei poliziotti delle Volanti.

È stato riconosciuto dalla vittima, che al momento in cui è stata soccorsa era lucida e in grado di identificarlo. I poliziotti sono stati in grado di riconoscerlo e di catturarlo in via Molassana perché il giovane che lo aveva messo in fuga, facendolo smettere di prendere a pietrate la donna, lo aveva anche ripreso col cellulare, seguendolo per un tratto. Le telecamere stradali forniscono altri elementi utili alle indagini della Polizia, coordinate dal pm Luca Monteverde.

