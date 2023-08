Da martedì 22 agosto la metro torna in servizio

Le corse seguiranno l’orario estivo fino al 10 settembre. L’utilizzo della metro è gratuito dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. Dal 22 agosto torna operativa anche la biglietteria Amt della stazione di Brignole, con orario continuato 8:15-16

Riapre con due settimane di anticipo la metropolitana di Genova: il servizio riprenderà martedì 22 agosto, al termine delle prove di pre-esercizio e dei collaudi ministeriali, programmati per lunedì 21 agosto. La durata dei lavori, avviati il 3 luglio scorso, era stata inizialmente stimata in due mesi.

Le corse seguiranno l’orario estivo, consultabile sul sito e sull’APP di AMT, che resterà in vigore fino al 10 settembre. Per consentire la conclusione di alcune operazioni sul nuovo armamento e di attività legate al prolungamento della linea, da martedì 22 a venerdì 25 agosto il servizio terminerà con le corse delle ore 21.10 da Brin per Brignole e delle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

«Trascorsi 33 anni dall’apertura, è stato necessario intervenire con una serie di attività sulla nostra metro – spiega Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – Attività complesse ma inderogabili, per poter garantire il mantenimento degli elevati livelli di sicurezza e per rendere più confortevole l’esperienza di viaggio dei nostri utenti, che possono ora tornare a viaggiare a bordo della metropolitana AMT: grazie alle strutture aziendali che hanno seguito l’intero avanzamento dei lavori, garantendone la celerità di esecuzione, siamo riusciti a riprendere servizio in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, cioè i primi di settembre».

«La metropolitana genovese riapre con 15 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale: una bella notizia per i molti residenti e turisti che la usano per i propri spostamenti nella tratta compresa tra Certosa e Brignole – dichiara l’assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Genova, Matteo Campora – Si è trattato di lavori indifferibili che ci restituiscono un servizio più sicuro, moderno e confortevole, in linea con la nostra concezione di un trasporto pubblico urbano efficiente, capillare e ambientalmente sostenibile». La metro torna quindi a viaggiare su un’infrastruttura rinnovata: i lavori più complessi hanno riguardato, in particolare, la sostituzione dell’armamento e dei binari nei tratti Brin-Dinegro e Dinegro-Principe. Parallelamente sono stati eseguiti anche altri interventi, alcuni dei quali in fase di ultimazione. In particolare, per consentire la conclusione delle rispettive revisioni generali, che termineranno intorno alla metà di settembre, nelle stazioni di Darsena e San Giorgio le scale mobili sono temporaneamente fuori servizio. Le revisioni hanno riguardato anche gli ascensori: a San Giorgio e Darsena gli impianti sono regolarmente in funzione, mentre nella stazione di Principe l’ascensore è attivo solo su chiamata per le persone a ridotta capacità motoria o con passeggino: per utilizzarlo è possibile telefonare al numero 010 4109474. Tra le altre attività eseguite e concluse in queste settimane, la ricostruzione integrale delle scale del binario 1 alla stazione di Brin, i controlli sul sistema di segnalamento della linea, la sostituzione di circa 70 pulsanti di emergenza, le modifiche dei quadri elettrici delle cabine, la sostituzione di 14 cassette antincendio e il ripristino delle canaline passacavi nella galleria Brin-Dinegro, il ripristino di intonaci e della tinteggiatura in alcune stazioni e altre attività di manutenzione straordinaria a San Giorgio e Dinegro. In concomitanza con la ripresa del servizio metro, termina quello della navetta sostitutiva NSM, che in queste settimane di chiusura ha collegato Brignole a Rivarolo effettuando solo le fermate in concomitanza con quelle della metropolitana.

