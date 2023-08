Ventottenne sorpreso mentre forza la saracinesca di un negozio, arrestato dalla Polizia di Stato

È successo martedì, alle 2:30. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e tentato furto, lo stesso è stato denunciato per porto abusivo d’armi, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Durante le prime ore della giornata di ieri un commerciante ha sorpreso il 28enne intento a forzare con una smerigliatrice la saracinesca del suo negozio di via Celesia. Le urla del negoziante hanno messo in fuga il ragazzo che a bordo di una bicicletta si è diretto in Via Pallavicini.



Pochi istanti dopo la vittima ha intercettato una volante di passaggio, descrivendo minuziosamente le sembianze e il vestiario del fuggitivo, ciò ha permesso ad un equipaggio in transito in via Fillak di riconoscerlo, ancora a bordo della bicicletta e con addosso alcuni capi descritti precedentemente.

Gli operatori, nel tentativo di fermarlo si sono trovati coinvolti in un’animata colluttazione, che ha procurato ad un poliziotto lesioni guaribili in 7 giorni. La perquisizione effettuata ha portato alla luce i restanti capi di abbigliamento descritti prima dal negoziante, due paia di guanti da lavoro, una batteria per smerigliatrice, diversi oggetti utili per l’effrazione, un portafogli con documenti appartenenti a terzi e all’interno della biancheria un coltello con blocco lama.

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stata accertata la corrispondenza con le immagini acquisite dai circuiti di sorveglianza. Questa mattina verrà celebrato il processo per direttissima, rimane salva la presunzione di innocenza dell’indagato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...