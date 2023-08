Sfrecciano su moto rubata, non si fermano all’alt, fuggono e cadono. Minori nei guai

È successo ieri sera alle 22:20. Passeggero fermato dalla Polizia locale in piazza alla Chiesa di Sant’Eusebio dopo la caduta al termine di un inseguimento. La Polizia locale indaga per individuare il guidatore

Viaggiavano su uno scooter provento di furto e senza targa in via Mogadiscio. La Polizia locale gli ha intimato l’alt e il guidatore, per tutta risposta, ha accelerato. La pattuglia ha inseguito il veicolo e lo ha raggiunto poco dopo in piazza alla Chiesa di Sant’Eusebio, dove il conducente e il passeggero erano caduto dal mezzo. Sul posto, ferito, era rimasto il passeggero, mentre il conducente era scappato.

Dopo essere stato medicato per le ferite che si era provocato nella caduta, il minore, italiano, è stato trasportato nella sede della Polizia locale in piazza Ortiz per l’identificazione. Lì sono stati chiamati i genitori e il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e resistenza.

Sono in corso le indagini per identificare il ragazzo che guidava il mezzo.

Il motociclo è stato reso al proprietario.

In copertina: foto di repertorio

