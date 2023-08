Incendio in un palazzo di Sestri, un uomo salva il suo gatto e finisce in camera iperbarica

Non se l’è sentita di abbandonare il suo micio e si è attardato durante l’evacuazione. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, l’auto medica, ambulanze della Croce Verde di Sestri e della Croce Verde di Pegli e la Croce Gialla Soccorsi Animali per il felino che non ha ovviamente potuto seguire il suo umano in ospedale

È successo in via Cavalli, a Sestri Ponente. I soccorsi sanitari sono scattati poco prima delle 11:00 mentre il palazzo veniva evacuato dai Vigili del fuoco e quattro squadre della Polizia locale chiudevano il traffico per permettere ai pompieri, al medico e ai militi di lavorare nelle migliori condizioni.

Un uomo non se l’è sentita di lasciare il proprio micio nel palazzo, a rischio intossicazione da fumo e potenzialmente in balia delle fiamme se l’incendio non fosse stato estinto in breve tempo. Così si è attardato nel palazzo fino a quando non è riuscito a recuperare il micio, un gatto rosso e bianco di considerevoli dimensioni. L’animale gli è rimasto vicino anche in barella, mentre il dottore dell’automedica Golf4 lo visitava, decidendo il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Nel nosocomio regionale l’uomo dovrà essere sottoposto a terapia in camera iperbarica a causa del fumo respirato.

Il gatto, quando l’ambulanza della Croce Verde di Sestri è partita alla volta dell’ospedale con l’uomo intossicato, è stato affidato alla Croce Gialla Soccorsi Animali.

Foto: Croce Verde di Sestri Ponente

Mi piace: Mi piace Caricamento...