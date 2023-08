Minore tenta il suicidio. Soccorsa e messa in salvo, denuncia ai medici maltrattamenti dei familiari

È successo in un quartiere del ponente della città dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per scongiurare che la ragazzina mettesse in atto i suoi insani intendimenti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e in seguito la Polizia locale per eseguire il Tso che scatta quando si verifica un tentativo di suicidio. È successo in un quartiere del ponente della città dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per scongiurare che la ragazzina mettesse in atto i suoi insani intendimenti. La scomparsa della ragazzina era stata denunciata dalla famiglia.

Verso mezzogiorno, il 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino per il trasporto all’ospedale Villa Scassi. Lì, i medici hanno preso in carico la minore, di nazionalità italiana, per verificare le sue condizioni. Proprio ai medici, la ragazzina avrebbe confidato di aver subito maltrattamenti da parte della famiglia. Al momento non si sa se la circostanza sia reale o stia nel quadro dei problemi psicologici che hanno portato la giovane a minacciare il gesto estremo.

La minore è stata affidata a un centro di salute mentale della Asl 3.

