Busalla, benzina a 2 euro al litro. L’assessora Tavella: «Il più alto della Liguria»

«Subito un’assemblea cittadina con le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori»

Il Comune di Busalla, attraverso l’assessorato all’Ambiente, segnala alle istituzioni locali e all’opinione pubblica un’anomalia che tiene in scacco i cittadini della Valle Scrivia: l’aumento dei prezzi del carburante.

Numerose segnalazioni sono pervenute direttamente all’assessora all’Ambiente Francesca Teresa Tavella che, in questi giorni, ha contattato le associazioni dei consumatori Adoc e Assoutenti con le quali aveva già avviato una campagna di indagine e sensibilizzazione per abbattere i costi del carburante.

Ecco la tabella inviata dal Comune di Busalla, in cui si leggono «a titolo di esempio, i prezzi medi rilevati in data 01/08/2023 in Valle Scrivia, Val Polcevera, Genova ed in alcuni Comuni della Città Metropolitana di Genova e della Provincia di Savona, per poterli confrontare con quelli che vengono esposti nel nostro Comune».

«Diesel e benzina hanno prezzi oggettivamente più alti rispetto al resto del territorio – spiega l’assessora Tavella – presso nessun altro distributore ligure tra quelli rilevati, infatti, la benzina arriva a superare i 2,00 euro. Tale fatto non appare facilmente spiegabile anche data la comodità di rifornimento per i benzinai del nostro Comune che sono posti a poca distanza dal casello autostradale di Busalla. Inoltre il nostro Comune è situato al centro della Valle Scrivia, dove si ha un notevole passaggio di mezzi, ed il rifornimento dovrebbe quindi godere di un ottimo mercato potenziale, forse anche maggiore rispetto ad altre località prese in esame».

È intenzione del Comune di Busalla organizzare un incontro con tutti i gestori locali, insieme alle associazioni di categoria, dei consumatori Adoc e Assountenti, «al fine di avere un confronto costruttivo, proprio in questo periodo di ferie estive, in cui il prezzo del carburante si alza inspiegabilmente» conclude Tavella.

