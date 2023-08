Tentata rapina in villa a Nervi. Proprietari minacciati con un piede di porco. Due malviventi in fuga

È successo questa sera verso le 20:00 in una villa di via Val Cismon, al momento presidiata dalla Ps. Uno dei ladri ha gridato alla famiglia che stava rientrando a casa «Levatevi! Vi uccido». Le sue urla e quelle della proprietaria, terrorizzata, sono state udite in tutta la zona

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un’aggressione a scopo di rapina. Sarebbe stata aggredita la proprietaria della villa. I malviventi avrebbero puntato un piede di porco alla gola del proprietario, che però avrebbe reagito, mettendo in fuga i rapinatori.

L’attenzione del vicinato è stato richiamato dalle urla della donna.

La Polizia ha blindato la zona e sta cercando i malviventi. Sul posto, alle 22:30, è arrivata la Scientifica per raccogliere tutti i possibili indizi utili a scoprire l’identità dei malviventi.

Aggiornamento

L’intera famiglia era fuori casa. Padre, madre e figlio sono rientrati verso le 20:00, ma alla spicciolata. Per prima è rientrata la donna che ha visto per terra un borsone. Fuori, il marito si è trovato davanti, a bloccare l’accesso al cancello, un uomo sui trent’anni in sella a una moto. Intanto il complice, un uomo apparentemente tra i 40 o 50 anni, vistosi scoperto, ha brandito il piede di porco e gridando «Levatevi, vi uccido!» ha guadagnato il cancello e ha puntato il piede di porco contro il proprietario della casa. Sia le sue urla sia quelle della donna si sono sentite in tutta la zona: in molti si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo. Pare che il malvivente avesse accento straniero dell’Europa dell’Est.

Il quarantenne è scappato a piedi mentre il trentenne in moto si è spostato in viale delle Palme. Il figlio della coppia, che nel frattempo era sopraggiunto, ha tentato di fermare l’uomo a piedi e, insieme al padre, lo ha inseguito, ma entrambi erano in ciabatte e il malvivente è riuscito a fuggire, guadagnando viale delle Palme dove il complice era tornato per recuperarlo. Insieme si sono dati alla fuga.

È certo che siano stati ripresi dalle telecamere seminate per il quartiere. Certamente quella di piazza Pittaluga che riprende proprio lo sbocco di viale delle Palme da dove i due fuggitivi in moto sono obbligatoriamente passati per allontanarsi.

