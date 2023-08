Grave incidente sulla rampa della A12 a Staglieno, un altro ferito grave dopo la morte del centauro, Valbisagno nel caos

I feriti sono in tutto cinque, uno è in codice rosso. Coda in entrata e in uscita al casello di Genova Est, viabilità della vallata paralizzata. Caos anche in A7 e sulle strade urbane di afflusso al porto per l’imbarco dei traghetti

Il nuovo grave incidente (dopo i due avvenuti in mattinata, uno dei quali è costatola vita a un motociclista di 64 anni, mentre l’altro ha visto un’auto ribaltata e una donna gravemente ferita e code fino a 15 km) è avvenuto poco prima delle 18:00 nella galleria Campursone, sulla rampa di accesso del casello a di Genova Est. Rallentato il traffico sia in entrata sia in uscita, poi il caos si è allargato a macchia d’olio proprio mentre la riapertura dell’A12, dopo l’incidente mortale, stava alleviando i disagi a levante.

Rallentato anche il traffico in lungomare Canepa, in direzione levante, in via di Francia e via Balleydier per l’accesso ai varchi portuali. Il solito problema quotidiano che si trascina da vari lustri ogni estate e che nessuno sembra voler risolvere. Oggi è stato uno dei tanti motivi della paralisi del traffico in città.

Due i feriti dell’incidente sulla rampa del casello di Genova Est: lo scontro tra un furgone e un’auto. Cinque i feriti. Il 118 li ha soccorsi con l’automedica Golf3 e con le ambulanze della Croce Blu di Castelletto, della Croce Verde di San Gottardo (intervenuta con un mezzo della sede e uno della sezione Burlando) e della Croce Gialla. I feriti sono stati distribuiti tra il Galliera e il San Martino. Il più grave, in codice rosso, è stato trasferito proprio al pronto soccorso del nosocomio regionale.

Nella foto: il traffico paralizzato in Valbisagno. Foto di Adriana Reyes

