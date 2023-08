Casarza, motociclista venticinquenne cade e viene trasportata al San Martino dall’elicottero dei Vvf

L’incidente è avvenuto alle 15:35 a Casarza. È intervenuto il nuovo Drago AW139 al suo primo giorno di esercizio

l primo giorno di lavoro, per il nuovo elicottero AW139 in dotazione al Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Genova, si è aperto con una sequenza di incidenti stradali. Il primo, sul passo del Bracco, ha visto coinvolta una motociclista venticinquenne che, in seguito ad una caduta, ha finito la sua corsa sotto il guard rail rimanendo incastrata.

La squadra Vvf di Chiavari, intervenuta via terra, ha liberato la ragazza tagliando il guardrail, mentre l’elisoccorritore ed il medico sono stati verricellati a terra per operare. Stabilizzata la paziente, è stata trasportata in ambulanza fino a Sestri Levante e poi trasferita sull’elicottero Drago per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità. Sono Intervenute, inviae in codice rosso dal 118, l’automedica Tango 1 e l’ambulanza dei volontari del soccorso di Sestri Levante.

