Meteo Arpal: prima nubi e deboli piogge, poi schiarite

Previsione per domenica 30 luglio 2023

L’anticiclone atlantico rimonta da Ovest e porta un lento miglioramento. Le prime ore del mattino saranno grigie con deboli piogge sparse; poi, le nubi si apriranno lasciando spazio a schiarite via via più ampie; cielo ovunque soleggiato la sera.

Temperature: Massime in aumento, minime stazionarie. A Genova tra 22 e 28 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: Tra deboli e moderati in rotazione ciclonica

Mare: Poco mosso in aumento fino a mosso, localmente molto mosso a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – Nessuna

Previsione per lunedì 31 luglio 2023

Correnti secche ed asciutte da settentrione spazzano via le nubi residue sul centro-Ponente dove il sole splenderà indisturbato fin dal mattino. A Levante cielo soleggiato con modesti ed innocui addensamenti nell’interno.

Temperature: in deciso aumento le massime

Umidità: su valori bassi

Venti: Da Nord moderati al mattino, deboli variabili da pomeriggio, brezze coste

Mare: Mosso, in calo fino a poco o localmente mosso a Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – Nessuna

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...