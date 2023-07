Toti risponde alle critiche: «Lo Skymetro non mette a rischio la sicurezza di nessuno»

Ieri l’opposizione, ma anche alcune associazioni e comitati, avevano criticato l’approvazione in consiglio regionale di un emendamento riguardante l’opera. Il presidente della Regione: «L’unico rischio è che, per colpa dell’ostinazione di chi è in grado di pronunciare solo dei “no” per mascherare la propria mediocrità, i cittadini della Val Bisagno debbano rinunciare a un mezzo di trasporto così utile»

“Lo Skymetro non mette a rischio la sicurezza di nessuno, tantomeno quella di chi abita vicino agli argini del torrente Bisagno. Le amministrazioni di sinistra hanno bloccato la questa regione per trent’anni, e continuano a rappresentare il fronte del no: questa parte politica è stata sconfitta dalle elezioni e dalla storia, quindi per bloccare le opere si rivolge ai tribunali, in cerca di un giudice che dia loro ragione”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in risposta alle opposizioni dopo l’approvazione dell’emendamento riguardante l’opera nel Consiglio regionale di ieri.

“Capisco che vedere Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale lavorare insieme per modernizzare il territorio turbi la sensibilità delle opposizioni, ma è necessario che si rassegnino: questa è la volontà dei cittadini liguri – aggiunge Toti – Oltre a questo, si tratta di un progetto già approvato dal governo Draghi, e l’unico rischio è che, per colpa dell’ostinazione di chi è in grado di pronunciare solo dei “no” per mascherare la propria mediocrità, i cittadini della Val Bisagno debbano rinunciare a un mezzo di trasporto così utile”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...