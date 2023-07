Sulla SP40 di Velva il traffico deviato per i lavori alla galleria sulla SS523

Partiranno dalla prossima settimana, come da cronoprogramma concordato da Città Metropolitana con ANAS, i lavori di pavimentazione, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ed altri interventi sulla SP40 (tra l’imbocco lato Castiglione Chiavarese e il Santuario di Velva)

Le opere sono previste come attività complementari propedeutiche alla chiusura del tunnel Madonna della Guardia sulla strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci”, una galleria di circa 2,1 chilometri tra i comuni di Castiglione Chiavarese e Maissana a cui sarà interdetto il traffico a partire da settembre 2023 per la messa in sicurezza e adeguamento degli impianti.

“Come Città Metropolitana di Genova – ha dichiarato Franco Senarega, Consigliere delegato alla Viabilità dell’Ente – abbiamo già iniziato da tempo ad effettuare opere di risanamento mirate sulla SP40 di Velva proprio in previsione dei futuri aumenti di traffico.Si tratta di lavori di consolidamento del ciglio stradale con realizzazione di cordoli in cemento armato tra il km 0 ed il km 1+500 all’inizio dell’abitato di Velva ed a questi seguiranno, come previsto, le asfaltature di ANAS fino al Km 3. Contestualmente in questi giorni sono in corso le pulizie della provinciale da fogliame e rami caduti per il maltempo che si è recentemente abbattuto violentemente sulla zona causando anche qualche caduta di alberi.” “La strada provinciale SP40 di Velva tornerà quindi ad essere fondamentale per i collegamenti tra il Tigullio e la Val di Vara, così come lo era un tempo prima della costruzione del tunnel – conclude Senarega – e come Città Metropolitana di Genova ci impegneremo per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e i pendolari che ogni giorno percorreranno tale direttrice. Forti dell’esperienza della opera similare che ha convolto lo scorso anno la Galleria delle Ferriere ed il bypass sulla SP77 di Boasi, anche in questo caso ci faremo carico di tenere un continuo collegamento con i comuni interessati e monitorare i lavori, senza dimenticare la salvaguardia del trasporto pubblico locale.”

