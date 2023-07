Meteo Arpal: finalmente cala l’umidità. Mareggiate a levante

Previsione per mercoledì 26 luglio 2023

Dopo una residua instabilità notturna con possibili temporali specie su Imperiese e in mare aperto, l’ingresso di correnti secche settentrionali riporta cielo sereno e limpido a parte qualche velatura e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento su costa. A Genova tra 22 e 31 gradi.

Umidità: su valori bassi Venti: moderati/forti settentrionali in rotazione dai quadranti occidentali

Mare: residue mareggiate nelle prime ore a Levante, in calo a partire da Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – vento settentrionale fino a burrasca, mareggiata.

Previsione per giovedì 27 luglio 2023

Un campo di alta pressione si consolida a partire dalle regioni occidentali italiane. Cieli sereni prevalenti ovunque, con al più qualche nube innocua durante le ore centrali su Alpi liguri e Appennino di levante

Temperature: minime in calo, massime stazionarie con locali variazioni

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: prevalentemente da settentrione al mattino, variabili o brezze in giornata

Mare: mosso durante il giorno, poco mosso in serata

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

