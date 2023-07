“Più spiagge libere!”. Giovedì 27 luglio alle 19 presidio in spiaggia a Quinto

Gli organizzatori: «Lo scopo è rivendicare il diritto di avere più spiagge libere, ormai una rarità in Liguria, e ricordare la spiaggetta libera sotta la Chiesa di Sant’Erasmo di Quinto, appena scomparsa per fare spazio a una serie di massi»

Giovedì 27 luglio presidio nella spiaggia libera di Quinto.

La manifestazione è stata organizzata dal collettivo Generazione P insieme a Legambiente Polis, Genova che osa, Adiconsum Liguria/referente Conamal, La Supernova, Fridays For Future – Genova, Cittadini Sostenibili, Comunità San Benedetto al Porto, The Black Bag.

«Il problema è sempre lo stesso: le spiagge libere sono poche – dicono gli organizzatori -. E quelle che ci sono, spesso, sono fazzoletti di terra. Sono alle foci dei torrenti, sono lontane dai centri e dalle stazioni dei treni. Spesso non sono nemmeno spiagge, ma scogli».

«Il limite del 40% di spiagge tra libere e libere attrezzate in Liguria non viene rispettato. La Liguria è la regione italiana con meno spiagge libere, perché il 69,9% sono occupate da stabilimenti balneari – denunciano gli organizzatori, citando una elaborazione di Legambiente basata sui dati del Portale Acque del Ministero della Salute e del Sistema informativo Demanio Marittimo -. Paesi come Francia e Spagna aumentano le spiagge libere, in Liguria si punta a un modello di spiaggia riservata solo a chi se lo può permettere. E intanto i gestori di stabilimenti balneari si sono arricchiti per anni, pagando molto poco un bene pubblico».

«Secondo i dati forniti da Regione Liguria un terzo dei 63 comuni costieri liguri – 21 in tutta la regione, di cui 15 nella sola provincia di Savona – sono infatti fuorilegge. Il 53% delle spiagge della Liguria è affidato ai privati; il 10% sono libere attrezzate, il 37% sono ad accesso libero. In alcuni paesi come Spotorno le spiagge ad accesso libero sono appena il 3%; a Sanremo il 10%; a Rapallo e Santa Margherita il 16%. Eppure ci sono moltissime persone che non vogliono né possono spendere per fare un bagno, ma vogliono semplicemente divertirsi e rinfrescarsi in un luogo che dovrebbe essere di tutti, e che invece è riservato a pochi: il mare. Per questo motivo gli organizzatori chiedono che in ogni Comune almeno il 50% di spiagge siano solo libere, quindi senza contare le “libere attrezzate”» concludono gli organizzatori della manifestazione.

