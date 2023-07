Cadavere con testa e mani mozzate galleggiava nel mare del Tigullio

Una mano è stata ritrovata sulla spiaggia di Santa Margherita, l’altra alla foce dell’Entella, a Chiavari. Non sembra che il ragazzo sia stato investito da una barca e il corpo non presenta tagli di elica

Macabro ritrovamento da parte di alcuni diportisti, ieri sera, nello specchio acqueo tra Santa Margherita e Chiavari, dove galleggiava un cadavere senza testa e senza mani. I diportisti hanno dato l’allarme alle forze di Polizia e il corpo è stato ripescato dalla Guardia costiera di Santa Margherita. Il corpo sarebbe rimasto in mare per un paio di giorni. Si tratta di quello di Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed, 19enne egiziano, che da minorenne era stato ospitato da una comunità genovese per minori non accompagnati. Non aveva precedenti penali.

Le due mani sono state trovate in posti diversi, una a Santa Margherita, sulla spiaggia (dove i bagnanti hanno notato i gabbiani che se ne cibavano e, sulle prime, hanno pensato fosse un pesce morto) l’altra alla foce del fiume Entella, a Chiavari. Della testa, per ora, non c’è traccia.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri di Chiavari, delegati dalla Procura. Il pm Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio e ha disposto l’autopsia, anche per capire se le mani ritrovate appartengono al corpo: se ne occuperà il medico legale Davide Bedocchi. Del caso è stato interessato anche anche il Ris di Parma.

