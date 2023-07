Aggredisce un 44enne in via Pré, arrestato dalla Polizia locale

È successo questo pomeriggio poco prima delle 15:00. Il ferito è stato soccorso dal 118 con un’ambulanza della Croce Verde e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo, di media gravità

I due, entrambi extracomunitari, hanno litigato e uno dei due ha aggredito fisicamente l’altro, ferendolo. A fronte dell’allarme lanciato da alcuni passanti, la Polizia locale è arrivata sul posto, fermando l’aggressore mentre il ferito veniva soccorso e trasportato all’ospedale di Carignano a causa di un trauma cranico.

Il violento è stato arrestato per lesioni e si trova ora in questura, in attesa della direttissima in tribunale. È stato anche denunciato per spaccio in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Non è escluso che la lite sia scaturita da questioni legate allo spaccio di droga.

In copertina: foto di repertorio

