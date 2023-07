Via delle Campanule, continua lo scarico anche notturno dei Tir. Abitanti pronti a scendere in piazza

Disattesa la mozione presentata in Municipio e votata all’unanimità. Il presidente del Municipio chiede che venga usata quando possibile corso Europa. Interpellanza in consiglio comunale. Risponde l’assessore Campora: «Il problema sarebbe rientrato, ma verificheremo. Controlli della Polizia locale»

Sabato sera i residenti volevano scendere in strada. Di nuovo un enorme camion è arrivato in piena notte e di nuovo sono cominciati scarico e carico, impedendo alle persone di dormire. Questo nonostante una mozione sul tema, proposta da Marco Mesmaeker (M5S), sia stata approvata all’unanimità in consiglio del Municipio Levante. I cittadini si aspettavano di non vedere (e sentire) più camion e baccano. Ma non è stato così.

Lo spazio è appena uno slargo, spiegano i cittadini, e spesso i grossi mezzi posteggiano anche sul marciapiede. I muletti, poi, scaricano i camion e riempiono i furgoni. È successo per i grandi eventi, come Euroflora, ma anche per ogni evento piccolo o grande, di giorno, ma anche di notte. Gli episodi più recenti sono relativi al festival in corso ai parchi di Nervi.

Oggi i cittadini, esausti, sono andati in consiglio comunale dove il consigliere Francesco De Benedictis (Fdi) ha presentato un’interpellanza.

«Porto in aula le istanze, le proteste, la disperazione degli abitanti della zona di via delle Campanule e delle zone limitrofe – ha detto De Benedictis -. Ormai da parecchio tempo devono fare i conti anche nelle ore notturne con trasporti di materiale vario effettuati con mezzi pesanti a mezzi più leggeri. È una zona dove il traffico è abbastanza sostenuto, dove questi automezzi spesso posteggiano sul marciapiede per cui è impossibile camminare, è impossibile transitare perché è pericoloso. Io qua ho delle foto dove si vede quanto i mezzi siano grandi e come sono altrettanto grandi i muletti che trasportano materiale da una parte all’altra. Mi riferisco ai balletti di Nervi, mi riferisco a qualche evento che ha raccolto migliaia di persone, come la stessa Euroflora, ma l’uso dello slargo non può diventare una regola solo perché l’area è vicino all’autostrada e questi mezzi pesanti possono arrivare facendo poche centinaia di metri e poi aspettano che altri mezzi vengano a “traslocare” il loro contenuto. Ecco, io chiedo, intanto, che il trasporto notturno venga inibito e qualora ci fosse la possibilità anche di inibire anche di giorno, quando, comunque, devono però essere regolamentati, provvedendo anche che vengono informati i cittadini, provvedendo anche l’ausilio della polizia municipale che regoli queste operazioni di trasporto».

A De Benedictis ha risposto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora: «I cittadini sanno quelle che sono le motivazioni che ormai da un po di tempo hanno determinato la presenza di questi mezzi in concomitanza ad alcune manifestazioni – ha detto -. Atteso che nelle zona le aree disponibili sono veramente veramente poche, c’è la difficoltà di trovare delle trovare delle aree alternative. Detto questo, comprendo anche quelle che sono le ragioni di residenti i quali, ovviamente si lamentano della presenza dei grossi mezzi, ma si lamentano soprattutto di quelli che sono gli eccessi. Perché per un periodo, probabilmente, alcuni residenti e cittadini sono anche disponibili ad accettare un po di disagio, però non laddove ci sono degli accessi o ci sono dei comportamenti che impegnano comunque anche fasce orarie non inidonee, quando si va a disturbare anche il riposo. I cittadini si lamentano anche quando ci sono mezzi che magari invadono la strada e quindi possono creare anche situazioni di poca sicurezza. Dal punto di vista della viabilità, della mobilità stradale, è necessario che l’amministrazione intervenga. Il collega Sergio Gambino (assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale n. d. r.), so che sta monitorando con la Polizia locale la situazione. Da quello che mi viene detto dal Municipio, il problema dovrebbe essere rientrato. Questo mi viene detto dal Presidente, però verificherò. Verificherò da stasera quella che è la situazione in maniera tale che ci sia un’evidenza, Ci sarà una verifica puntuale da parte del del comando della Polizia locale. Dell’interpellanza, doverosamente, terremo conto, faremo delle verifiche e cercheremo naturalmente aree alternative, che però ad oggi non sono state identificate. È una ricerca che continuerà: sarebbe opportuno che questo disagio potesse essere distribuito sul territorio e non fosse concentrato sempre nello stesso, nelle stesse vie. Ogni anno, quindi, si potrebbe trovare anche una sorta di turnazione, individuando due o tre aree che ogni anno possono essere interessate, in modo tale che non ci sia continuità. Si potrebbero anche alternare ad ogni evento. La ricerca dell’area va avanti e nel contempo verranno effettuate le verifiche e verificheremo se ci sarà il rispetto di quelle che sono le norme. Per quanto riguarda gli orari ma anche per quanto riguarda poi il codice della strada».

Il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo, sottolinea come non sia opportuno utilizzare l’area di notte e ricorda come durante Euroflora in qualche caso fu utilizzato corso Europa, soluzione che qualche volta potrebbe essere attuata anche adesso.

I residenti della zona, però, sono sul piede di guerra e stanno decidendo una data per una pubblica manifestazione contro i camion nello spiazzo di via delle Campanule.

