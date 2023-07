Meteo Arpal: temperatura in lieve aumento e moderato disagio fisiologico per il caldo

Previsione per domenica 16 luglio 2023

Soleggiato a parte locali addensamenti in mattinata a Ponente per un flusso umido dai quadranti orientali nei bassi strati

Temperature: in lieve aumento. A Genova tra 24 e 33 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: deboli/moderati da ESE con locali rinforzi su capi di Ponente e rilievi Mare: mosso per onda da SE, in calo dal pomeriggio a partire da Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – moderato disagio fisiologico per caldo

Previsione per lunedì 17 luglio 2023

Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per un’ulteriore espansione del promontorio anticiclonico subtropicale, associato a un’avvezione di aria molto calda in quota

Temperature: in ulteriore aumento le massime

Umidità: su valori medio-bassi Venti: deboli a regime di brezza, locali rinforzi pomeridiani sui capi di Ponente

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – moderato disagio fisiologico per caldo

Tendenza

