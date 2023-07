La Procura dà il via, cominciati i lavori per la riapertura della galleria Monte Guano, in A12

Nel tratto di strada in cui domenica, proprio nella galleria, è bruciato il pullman, una corsia dovrebbe essere riaperta domani nel primo pomeriggio alleviando, così, notevolmente i disagi che si sarebbero creati con lo scambio di carreggiata. Toti ringrazia la «magistratura per aver svolto gli accertamenti in tempi celeri»

“Un sentito ringraziamento alla magistratura per aver svolto gli accertamenti in tempi celeri. I tecnici di Autostrade sono già al lavoro per consentire di ripristinare, entro la giornata di domani, due corsie verso Livorno e una verso Genova. Speriamo che entro domenica possa riaprire anche la quarta corsia”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito ai lavori nella galleria Monte Giugo sull’autostrada A12, tra Recco e Genova Nervi, dove sono terminati gli accertamenti disposti dalla Procura che ne aveva disposto il sequestro a seguito dell’incendio di un pullman avvenuto domenica sera.

Subito dopo il via libera ai lavori, Aspi si è attivata per eseguire gli interventi necessari a riaprire una corsia all’interno della galleria nel minor tempo possibile. Le lavorazioni richiedono tra le 16 e le 18 ore. L’azienda ha messo in campo il massimo delle forze, con cinquanta persone tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni. I lavori proseguiranno senza sosta anche durante la notte.

Il dissequestro sarà effettuato formalmente domani mattina. Intanto si è già cominciato a lavorare, con il permesso della Procura

I lavori necessari per la riapertura in sicurezza sono la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove il pullman andato a fuoco si è fermato e ha continuato a bruciare, la posa di reti in acciaio inox per circa 60 metri, il lavaggio della volta annerita dal fumo, il ripristino

della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria.

In copertina: immagine di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...