Italia Nostra chiede al vicesindaco Piciocchi di fermare il taglio dei pini di corso Andrea Podestà

Lavori alle porte. Costeranno 700 mila euro più IVA e oneri per la sicurezza: in totale circa un milione di euro di fondi pubblici. Italia Nostra è convinta che una soluzione diversa, che salvaguardi gli alberi, ci sia. Lunedì anche una manifestazione contro il taglio a cui parteciperanno gli attivisti di diverse associazioni. Intanto sono state raccolte oltre 400 firme per dire “no” al taglio degli storici pini marittimi

Italia Nostra chiede al Comune (per la precisione al vicesindaco Pietro Piciocchi) di sospendere l’inizio dei lavori in corso Andrea Podestà. «Da quanto appreso – scrive il vice presidente dell’associazione, Vincenzo Lagomarsino, presidente uscente, a cui è recentemente succeduto nell’incarico l’architetto Stefano Fera -, il 15 luglio era prevista la consegna dell’area e l’impianto del cantiere». Secondo Lagomarsino, esiste il modo per salvare gli alberi ed eliminare il problema delle infiltrazioni. «Avevamo preso contatti con aziende non genovesi che davano garanzia di poter realizzare l’intervento – spiega il vice presidente di Italia Nostra -Le acque possono essere irregimentate e le infiltrazioni sanate grazie a ondulati che vanno a convogliare l’acqua».

Nella lettera inviata a Piciocchi, Italia Nostra rappresenta «le criticità dell’intervento e raccoglie la dichiarazione di disponibilità a procrastinare l’abbattimento delle piante. Crediamo che la passeggiata, composta dai pini marittimi sia un bene paesaggistico da tutelare e non debba essere distrutta per effettuare lavori edilizi per risolvere lamentate infiltrazioni ai locali sottostanti».

Ecco la lettera

Intano la stessa Italia Nostra (salvo frenata del Comune per avviare un dialogo sul ripensamento dell’intervento), con Circolo Nuova Ecologia Genova, Comitato Acquasola e comitato via Vecchia, parteciperà lunedì a una manifestazione, già autorizzata dalla Questura. L’appuntamento è per lunedì prossimo, alle 8:30, davanti all’ascensore di ponte monumentale all’inizio di corso Andrea Podestà, per «manifestare contro il taglio degli alberi».

«Sarebbe una ferita irreparabile al paesaggio genovese e non si capisce come la Soprintendenza lo abbia accettato – scrivono le associazioni -. Sarebbe un attentato alla salute dei cittadini perché il taglio e la sostituzione degli alberi con alberini nei cassoni di cemento farebbe diminuire in maniera significativa la qualità dell’aria della zona e con essa la salute e la qualità della vita dei cittadini, perché comporterebbe un danno economico significativo ai residenti con l’abbattimento del valore dei loro immobili, perché sarebbe l’ennesimo utilizzo di cemento (i cassoni) al posto di un utilizzo di tecniche ” verdi “, perché infine ancora una volta la città e l”Amministrazione si piegherebbe ai voleri del partito del cemento»-

