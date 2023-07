Denuncia di 123 medici all’Ordine, Bassetti rilancia: «Li denuncerò tutti»

Il professore su Twitter: «Hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto»

Dopo la denuncia all’Ordine dei Medici di Genova da parte di 123 dottori, il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino e professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Genova annuncia su Twitter che ha intenzione di deferire i colleghi ai rispettivi ordini.

Ecco le sue parole scritte sul social.

«Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova. Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del COVID19 , hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto… Si sono fatti un gigantesco autogol. Verba volant scripta manent… Grazie davvero a tutti i 123! Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica!!!».

