Allerta fuga di gas nel ponente, ma l’odore viene dal porto

Decine di telefonate ai numero di emergenza, provenienti da tutto il litorale del ponente della città, da Sampierdarena a Pegli

Gli effluvi maleodoranti sono stati percepiti ovunque, anche nei quartieri collinari. La ricerca della fonte che emanava la puzza ha portato a escludere la fuga di gas e l’ampia diffusione del cattivo odore ha quindi fatto pensare, come seconda opzione, a una qualche pratica illecita a bordo di una nave in porto o in rada, cosa che in passato è accaduta sovente. Ma anche questa ipotesi non era corretta.

È, poi, emerso che si tratterebbe delle conseguenze di una pratica di odorizzazione dei gas inodore. Il gas naturale, il biogas e i gas liquefatti sono impercettibili all’olfatto delle persone e per questo sono molto pericolosi perché non si potrebbe percepirne la presenza prima di possibili devastanti effetti. Per questo viene aggiunto l’odorizzante, innocuo, ma decisamente maleodorante. Un qualche malfunzionamento dell’impianto avrebbe diffuso la puzza in un’ampia area.

