Tentata estorsione di 5mila euro, poi minacce e spari sotto casa. Due arresti dei Carabinieri

In manette due uomini di 28 e 32 anni. Per intimidire la vittima gli avrebbero giurato di fare del male non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. Le indagini della Compagnia Centro dell’Arma hanno condotto all’arresto dei due sospettati

Il tentativo di estorsione è avvenuto davanti al circolo Arci di via Fea, a Marassi. Non è ancora chiaro per quale motivo i due chiedessero l’ingente cifra: forse un debito di gioco o legato allo spaccio di stupefacenti. Fatto sta che i soldi richiesti non sono arrivati nei tempi fissati: una settimana.

Così, per “rinforzare” la paura della vittima, un genovese, sono stati sparati 4 colpi di pistola sotto casa dell’uomo, in via Emery, a scopo intimidatorio. Il giovane è fuggito in Spagna, ma prima ha denunciato i due e sono, così, partite le indagini.

Tutto è successo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno di quest’anno.

Le veloci indagini dei Carabinieri, attraverso pedinamenti e intercettazioni, hanno condotto i militari dell’arma a individuare i due odierni arrestati: Edoardo Cois di 32 anni, e Alessandro Alagna di 28 anni. Gli stessi CC hanno eseguito l’ordinanza cautelare del gip. A casa di Alagna sono stati ritrovati i bossoli corrispondenti alle pallottole sparate in via Emery.

I sue sono accusati in corcorso di estorsione e porto di arma da fuoco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...