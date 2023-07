La Polizia di Stato salva cinque cuccioli abbandonati in strada in una scatola

Sono stati consegnati alla Croce Gialla Servizi Animali che li portati in clinica veterinaria

Intervento del Soccorso Animali della Croce Gialla per 5 cuccioli appena nati, abbandonati in strada in una scatola e salvati dalla Polizia di Stato in via Val trebbia, in Val Bisagno. A segnalare la loro presenza sono stati alcuni passanti.

I poliziotti hanno chiamato il mezzo attrezzato specificamente dalla Croce Gialla e li ha consegnati ai volontari. Sono stati loro, su indicazione del canile municipale di Monte alla Croce Gialla che ha provveduto immediatamente a portarli in clinica su indicazione del Canile municipale di Monte Contessa, a portarli in una clinica veterinaria per verificare le loro condizioni di salute.

Sono molto piccoli (sarebbero appena nati) e al caldo e senza la mamma potrebbero aver subito gravi conseguenze.

Mi piace: Mi piace Caricamento...