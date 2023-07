Domani manifestazione contro l’ordinanza anti alcol: tutti a Deffe con la borraccia e l’inno di Robin Hood

Gli organizzatori: «Bisogna prevede invece forme di ascolto, formazione e informazione. Invece il risultato è colpire chi non può permettersi cocktail nei bar da 10 euro o birre da 7, i ristoratori che non hanno dehors, tutte quelle persone che d’estate hanno semplicemente voglia di passare un momento piacevole all’aperto senza spendere una fortuna»

«Venerdì 7 luglio scendiamo in piazza per rivendicare il diritto a vivere gli spazi pubblici. Per proporre una visione diversa di città. E per protestare contro la nuova ordinanza antialcol del sindaco Marco Bucci. L’appuntamento è in piazza De Ferrari alle 18.30.

A Genova è stato infatti vietato il consumo di alcol all’aperto dalle 16 alle 8 – e in alcuni quartieri addirittura dalle 12 – rendendo di fatto illegale una pizza con una birra sulla spiaggia, un cin cin su una panchina, in un parco, su un molo – spiegano gli organizzatori, un gruppo di associazioni genovesi guidate dagli attivisti e le attiviste di Generazione P, Genova che osa, Comunità Di San Benedetto Al Porto, Genowa e La Supernova -. Il sindaco Bucci vuole una città in cui gli spazi pubblici sono legati al solo consumo commerciale», dichiarano gli organizzatori. Per far fronte a fenomeni di disagio sociale le misure repressive e proibizioniste sono sempre sbagliate: figuriamoci se prevedono multe assurde di 500 euro. Bisogna prevede invece forme di ascolto, formazione e informazione. Tutto questo non avviene con l’ordinanza del sindaco. Siamo aperti al sostegno e all’adesione di associazioni, comitati e genovesi. Queste idee possono anche evolversi e anzi hanno bisogno del supporto e dei suggerimenti di altre realtà».

Sotto: la canzone parodia sullo "sceriffo di Buccingham", realizzata dal cantautore Simone Meneghelli.

