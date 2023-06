Sabato 1 e sabato 8 luglio la raccolta di Music for Peace per il Sudan in quattro supermercati di Coop Liguria

L’associazione, presente a Khartoum per portare avanti un progetto di sicurezza alimentare al momento gestito da personale locale, conta di rientrare nel Paese non appena possibile per consegnare ulteriori aiuti

Coop Liguria sostiene l’impegno dell’associazione Music for Peace per la popolazione del Sudan, già in condizioni di gravissima deprivazione alimentare e oggi colpita anche dalla guerra civile scoppiata in aprile.

L’associazione è presente nel Paese con un progetto di sicurezza alimentare grazie al quale si prende cura di 600 famiglie, che prevede anche un monitoraggio dello stato di nutrizione dei bambini a cura di IRCC Giannina Gaslini.

La guerra ha costretto gli operatori internazionali a lasciare il Paese, dunque al momento il progetto è gestito esclusivamente da personale locale. Music for Peace, tuttavia, conta di rientrare in Sudan non appena sarà possibile e sta raccogliendo ulteriori aiuti.

Per questo i volontari dell’associazione effettueranno una raccolta straordinaria di generi di prima necessità presso quattro supermercati Coop di Genova:

Sabato 1 luglio, dalle 10 alle 19, a Fiumara e Piccapietra

Sabato 8 luglio, sempre dalle 10 alle 19, in Via Merano, a Sestri Ponente, e presso la Antonio Negro, al Terminal Traghetti

Naturalmente è sempre possibile recapitare le donazioni – non solo di cibo, ma anche di prodotti per l’igiene e farmaci – direttamente presso la sede dell’associazione in via Balleydier 60.

